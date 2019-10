Domenica 27 ottobre torna la 'Camminata tra gli olivi', 17 le regioni che hanno aderito

Prende il via domenica 27 ottobre 2019 la terza edizione della "Camminata tra gli olivi".



La manifestazione, promossa dall'Associazione nazionale Città dell'olio, a cui hanno aderito 17 regioni italiane, sarà l'occasione per festeggiare i 25 anni delle Città dell'olio. Il programma dell'evento prevede passeggiate tra gli ulivi, degustazioni, visite ai luoghi legati al patrimonio artistico della "cultura dell'olio".



Enrico Lupi, presidente delle Città dell'Olio, sottolinea che: "Offrire un prodotto autentico, di alta qualità e saperlo raccontare significa percorrere una strada che sicuramente incontra il turista e i suoi desideri. I Comuni che organizzano la giornata lo hanno capito benissimo. Il turismo d'esperienza è in continua crescita nel nostro Paese e rappresenta un patrimonio per le economie locali, con la riscoperta di una civiltà olivicola millenaria, identità e radice storica delle nostre Città dell'Olio".