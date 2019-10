Dolcedo: un territorio 'plastic free', ordinanza del Comune per regolamentare i rifiuti

Il Comune di Dolcedo ha emesso un’ordinanza con le disposizioni rivolte alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre. Tutto questo al fine di “promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto riportato nell’ordinanza”.



Per leggerla nel dettaglio cliccare QUI.