Arma di Taggia: grande partecipazione alla sesta edizione della 'Baby Running Free'

Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Nonni, l’associazione Runningfree Arma Taggia con la collaborazione della Coop. Nuova Assistenza di Novara, ha organizzato la Baby Running Free – 6° Gara Podistica per i bimbi e i nonni. L’evento che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Taggia, si è svolto nel pomeriggio di domenica 13 ottobre, in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia.



"Numerosi i bambini di diverse fasce di età, dai 3 anni e fino ai 12 anni, accompagnati dai loro “super atletici” nonni. Insieme hanno percorso piccoli tratti di corsa. "Al termine di ogni gara i maratoneti hanno ricevuto la propria medaglia e simpaticissimi gadget realizzati dai “nonni” della Residenza Casa Betlemme di Imperia e del Centro Alzheimer Arcobaleno di Genova Sestri" - spiegano gli organizzatori.



"Una volta presentata l’iniziativa ai nonni, si sono messi subito al lavoro con grande entusiasmo e durante i laboratori pomeridiani all’interno dei servizi hanno realizzato dei segnalibri a forma di animale e dei coloratissimi portachiavi. A partecipare a questa divertente iniziativa sono stati i due nonni della Casa Betlemme, Nicla e Gaetano, accompagnati dall’animatrice Marinella e dal volontario Giuseppe. A completare questo pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento, tutti i partecipanti sono stati invitati a consumare una meritata e gustosa merenda" - concludono dall'organizzazione.