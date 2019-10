Area Sanremo: al Palafiori i corsi e le audizioni per i giovani che sognano di arrivare sul palco dell’Ariston per il 70° Festival della canzone italiana (Foto e Video)

Sono iniziate oggi al Palafiori di Sanremo, le prime audizioni dei giovani che aspirano a partecipare al prossimo Festival della canzone italiana. Sotto la direzione artistica di Massimo Cotto e presieduta da Vittorio De Scalzi, la giuria è composta dagli artisti Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, mentre i corsi saranno tenuti dall’Educational Partner CPM Music Institute del direttore Franco Mussida.

Le iscrizioni chiuderanno il 21 ottobre ed il prossimo turno si terrà sempre a Sanremo, dal 25 al 27 ottobre, fino ad arrivare alla fase finale dall’8 al 10 novembre, in cui si decreteranno gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

“Quello che noi vi auguriamo - ha detto il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - è di poter tornare a casa con qualcosa in più. I posti sono due e sará molto complesso questo percorso. Vorrei possiate tornare a casa e dire che questo non é stato tempo perso. Abbiamo voluto fortemente che questo format rimanesse gratuito. Far pagare dei ragazzi per venire a Sanremo mi è sempre stato di peso. Vi auguro di trascorrere un'esperienza costruttiva, non mollate mai, ognuno nella propria esperienza personale e nel proprio campo troverà delle difficoltà, soprattutto nel vostro c'è una conferenza spietata, ma non arrendetevi”.