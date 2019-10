Sanremo: passaggi pedonali rialzati, una nostra lettrice: "Vengano installati in piazza San Bernardo"

Immagine di repertorio dell'attraversamento pedonale in via Pietro Agosti

Una nostra lettrice, Paola Civardi, ci scrive a proposito della decisione del Comune di Sanremo, di realizzare alcuni passaggi pedonali rialzati.



Paola, suggerisce che vengano realizzati in piazza San Bernardo, dove, spiega la nostra lettrice, il traffico delle auto a velocità elevata rappresenta un rischio per la sicurezza dei pedoni.



“Ho letto che il Comune sta procedendo, per la sicurezza dei pedoni, alla realizzazione di ulteriori passaggi pedonali rialzati. – scrive la nostra lettrice - Vorrei chiedere di provvedere alla realizzazione degli stessi in piazza San Bernardo, dove i due passaggi pedonali sono in curva e le auto transitano in corso Inglesi a 50/80 km all'ora, nonostante ci siano i cartelli che indicano il limite di 30 km/h”.