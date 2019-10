Sanremo: i platani all'ingresso di Coldirodi sono ammalati, il Comune dovrà abbatterli e sostituirli

A seguito di un monitoraggio condotto dal Servizio Fitosanitario regionale ai sensi di un decreto ministeriale volto alla prevenzione di una patologia fungina che colpisce i platani, sono risultati positivi alcuni campioni prelevati su una dozzina di platani a Coldirodi, in via Umberto.

Si tratta di una patologia fungina comunemente conosciuta come “cancro colorato del platano”, di origine nordamericana, e da protocollo fitosanitario si dovrà procedere al taglio degli esemplari infetti e all’eliminazione di tutte le radici, in modo da prevenire ogni forma di propagazione dell’infezione.

E conclude: “Per ricreare quel bel filare di piante tipico dell’ingresso nella frazione di Coldirodi andremo a piantare o una tipologia di platano che risulta essere resistente a tale patologia, il platano “Vallis Clausa” o, in alternativa, i tigli, belle piante anch’esse caratteristiche per la loro stagionalità, come i platani”.