Sanremo: domani torna la grande notte del Victory Morgana Bay con il Glitter Party ‘Malamia’

Domani sera torna la grande notte del Victory Morgana Bay con il Glitter Party ‘Malamia’, il format musicale più ballato del momento con reggaeton, hip hop, latin e urban. In consolle Junior Biscochito, D-One e Andreino Voice

Dj D-one (Davide Ghezzi): tastierista e dj/producer appartenente alla famiglia di ‘Im am a rich bitch’. Artista dall’animo globale i suoi set sono caratterizzati da suoni happy che possono variare dalla house alla dance passando per sonorità urban e latine. Tra i club che lo hanno visto protagonista come resident (solo citando l’ultima estate ad ibiza): Hi, Privilege, Eden, Tantra, Top21, Manoa, Cupido Lounge. Fuori dall’ambito clubbing da segnalare la collaborazione con il boat party by Beautiful People.

Junior Biscochito: diventò ufficialmente dj ben 26 anni fa e da quel momento non ha più smesso. È stato il primo a portare il latino americano a Torino, grazie all’Estrella Cubana, focalizzandosi in particolare sulla salsa, che non era ben conosciuta, oltre alla bachata e merengue. Protagonista di molte esibizioni in tutta Italia e punto di riferimento del genere qui nel ponente ligure.

Andreino Voice: Andrea Mazzia, AKA Andreino Voice, classe ’78 nasce a Livorno, lavora nel night clubbing dal 1997. Inizia a muovere i primi passi nei locali di Sanremo, sua città di adozione dal 1988. La sua grande passione per la musica viene scoperta dai primissimi anni di vita quando adora provare a strimpellare qualsiasi strumento musicale. Inizialmente attratto dall'arte dello scratch degli anni 90, approfondisce il suo percorso musicale andando a ritroso nel tempo, cominciando anche a collezionare vinili di black music dal jazz al funk, RNB dal rap anni '70 - '80. Sempre teso a capire quale sia la magia che rende i dj ed il clubbing la nuova frontiera del divertimento musicale si dichiara in missione costante in nome e per conto della dance.

L’appuntamento del venerdì, curato da Tiziana Arancio, tornerà a proporre l’intrigante mix di musica latina e urbana. A partire dalle 22.30 il dj Junior Biscochito, inaugurerà la serata con salsa e bachata, All’1 toccherà invece a D.One direttamente da Ibizia, a farvi ballare con tracce hip-hop, dance e reggaeton.

Info: ore 20 dinner; alle 22.30 stage di bachata fusion con i maestri Marco & Luisa / a seguire caribbean party; all’1 reggaeton - hip hop - dance.