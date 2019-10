Poche ore alla partenza del Tenco 2019: show di Morgan e la facciata di Santa Tecla illuminata dalla performance di Marco Nereo Rotelli (Foto)

Da stasera si partirà con il Premio Tenco 2019. Intanto a Sanremo si respira già il clima musicale. Ieri, la facciata del forte di Santa Tecla è stata illuminata da una performance artistica di Marco Nereo Rotelli che firma così l’inaugurazione della sua mostra “Ma non c’era che il vento".



Performance accompagnata dalla presenza a sorpresa di Morgan e Vittorio De Scalzi che si sono esibiti. Morgan che, così come per l’edizione 2018, sarà alla conduzione delle serate del Premio Tenco all'Ariston, con un altro storico presentatore Antonio Silva. In più, Castoldi, dopo l'esibizione con De Scalzi si è intrattenuto in un locale della zona di piazza Bresca, al 61, dove si è esibito per i numerosi presenti.

Il titolo del Tenco 2019 è Dove vola colomba bianca e si propone come memoria storica della canzone italiana dal 1951 (prima edizione del Festival) fino ai giorni nostri. Uno sguardo sul panorama della musica leggera nazionale dall’osservatorio della canzone d’autore. Sono state predilette, quindi, scelte artistiche che vanno in questa direzione.Una edizione che tuttavia partirà tra le polemiche, dopo le nuove accuse lanciate dalla famiglia di Luigi Tenco in pesante disaccordo con le scelte del Club per l'edizione 2019 (LINK). Il tutto a poche ore dalla prima serata.