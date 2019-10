Ventimiglia: cortei davanti al consolato francese e disagi per la città, il deputato Giorgio Mulè (F.I.) porta la questione in Commissione Affari Esteri alla Camera

"Abbiamo aperto gli occhi al Governo sui fatti di cronaca che riportano, molto spesso, di manifestazioni di protesta e cortei diretti proprio al consolato francese: queste manifestazioni, oltre a bloccare il centro storico di Ventimiglia, mettono in serio pericolo l’incolumità dei cittadini e dei turisti che si trovano in uno dei luoghi simbolo della città come più volte segnalato dal sindaco Gaetano Scullino”.



Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. “Oggi alla Camera, in commissione Affari esteri, è stata fatta chiarezza in merito alla sede del consolato onorario di Francia a Ventimiglia presso gli edifici della storica piazza XX Settembre" - aggiunge.