Sanremo: giovedì prossimo torna il consiglio comunale, in discussione anche il finanziamento dei lavori per le scuole ex ‘Pascoli’ al Mercato dei Fiori

Il consiglio comunale di Sanremo tornerà a riunirsi giovedì 24 ottobre in prima convocazione alle 17.30. Al momento sono 7 i punti all’ordine del giorno, tra i quali anche il finanziamento dei lavori (tramite variazione di bilancio) per la realizzazione delle aule per gli alunni della ‘pascoli’ che si trasferiranno al Mercato dei Fiori.

Una pratica che Palazzo Bellevue ha dovuto portare avanti in poco tempo per poter accedere al finanziamento regionale da 800 mila euro che coprirà gran parte del totale lavori (che ammonta a poco più di un milione di euro).

1. Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

2. Approvazione dei verbali della seduta precedente

1. Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

3. Comunicazione del consiglio comunale della deliberazione della Giunta Comunale

4. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale 209 a oggetto: intervento di realizzazione nuovi locali scolastici presso Mercato dei Fiori Valle Armea per trasferimento alunni scuola ‘Pascoli’. Variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021

5. Modifica regolamento controlli interni

6. Approvazone convenzione tra i Comuni di Sanremo e Perinaldo per l’attuazione di progetti in adesione a bandi PSR 2014-2020, investimenti nelle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste sottomisero, prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

7. Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia n. 267/2000. Riscossione 6.185,98 euro.