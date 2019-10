Molini di Triora: continua il botta e risposta sull'allerta meteo, la controreplica di Becciu a Morini

“Siamo rimasti profondamente stupiti nel leggere quanto espresso dal Capogruppo di Maggioranza, forse il collega non ha ben chiaro il ruolo che un Sindaco riveste in ambito di Protezione Civile e sicurezza Pubblica, in quanto asserire che ‘Nessun obbligo particolare è comunque previsto a carico dei Comuni in caso di allerta giallo’ non corrisponde al vero”. Ad affermarlo è il Capo gruppo di Opposizione Antonio Mario Becciu che continua: “Volevamo far presente che la Giunta Regionale con delibera nr. 163 del 3 marzo 2017, ha aggiornato il sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile, prevedendo, tra le altre cose nella fase di attenzione per tutte le tipologie di allerta, e naturalmente anche quella GIALLA

- Che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della pianificazione di emergenza DEVE attuare tra le altre cose la seguente attività;

- informare la popolazione sullo scenario previsto e comunica, in tempo utile alla popolazione, tramite le strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere in atto misure di auto protezione".

"Naturalmente quanto sopra esposto è riscontrabile dallo stralcio del libro Blu aggiornato dalla Giunta Regionale (QUI). Probabilmente il Consigliere Morini, come il Sindaco Sasso - conclude Becciu -, non vivendo a Molini quotidianamente non può capire quanta acqua sia scesa martedì 14 ottobre e quanta preoccupazione abbia destato in tutti i residenti”.