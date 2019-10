L'amministrazione comunale di Ventimiglia a Nizza per il convegno "Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani"

Si è svolto nei giorni scorsi a Consolato Generale d’Italia a Nizza il Convegno “Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani”. Erano presenti in rappresentanza del comune di Ventimiglia, l’Ass. Mabel Riolfo e il Cons. Massimo Giordanengo che hanno riportato la difficile situazione della città di confine riguardo al fenomeno migratorio e a quello dei frontalieri.



In questa occasione l’Ass. Riolfo ha sottolineato quanto il flusso migratorio verso la Costa Azzurra abbia ripercussioni economiche e sociali nella comunità della città di frontiera. Mentre il Consigliere Giordanengo ha dato voce all’Associazione Frontalieri del Comune di Ventimiglia impegnata a tutelare i circa 5mila lavoratori che dall’area di confine ligure ogni mattina si dirigono a Monaco e in Costa Azzurra. L’intervento del Comune di Ventimiglia è stato particolarmente gradito dagli organizzatori che hanno formalmente ringraziato e condiviso l’intervento.