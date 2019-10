Triora: domenica la giornata del fotoamatore con la premiazione del 6° Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Angelo Pavan"

Domenica 20 ottobre, a Triora, sarà una giornata all'insegna della passione per la fotografia, con la Giornata del Fotoamatore UIF, organizzata dall'Associazione Turistica Pro Triora e www.triorando.it. Con il patrocinio dell'Unione Italiana Fotoamatori e del Comune di Triora, ben 100 autori esporranno le loro opere per un totale di 175 stampe presentate in tre differenti mostre e ben 224 foto saranno le protagoniste di una proiezione.

Si inizierà l'intensa giornata alle ore 11:00 nella suggestiva cornice del Museo Etnostorico della Stregoneria di Palazzo Stella, con l'apertura della Mostra Collettiva "Fotografia la Mia Passione" che vedrà protagonisti 40 autori Uif e la Mostra Personale "Attimi di Sport". Nella mattinata non mancheranno altresì spunti fotografici.

Nel pomeriggio le attività si sposteranno nel Centro Culturale "La Strega" di Triora, dove alle ore 16:00 si potranno ammirare le migliori 115 foto che hanno partecipato al 6° Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Angelo Pavan", verranno proiettate tutte le 224 immagini ammesse, sulle circa 800 presentate, ed infine avranno luogo le premiazioni che raggiungeranno il culmine con la consegna del Trofeo Memorial Angelo Pavan al vincitore assoluto. Insomma una domenica che profumerà di fotografia nel suggestivo borgo delle streghe dell'Alta Valle Argentina.