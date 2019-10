Presso il Ristorante “Ü Cian” di Isolabona ricette speciali d'autunno per veri intenditori e non solo

Se desiderate andare alla scoperta dei veri sapori dell'entroterra ligure, sicuramente dovrete fare una sosta presso il Ristorante “Ü Cian” di Isolabona a due passi da Dolceacqua. Il piccolo paesino medievale regala ai visitatori non solo il fascino del suo centro storico, ma anche una sosta per la gioia dei palati più esigenti.

La cucina proposta dal Ristorante “Ü Cian” è quella del giovane Chef Davide Rebaudo, che dopo anni di esperienza con alcuni tra i più rinomati chef della zona, ha deciso di intraprendere un proprio percorso con il grande e indispensabile aiuto di tutta la famiglia.

Il Menù proposto è tipico della tradizione ligure in chiave moderna, con verdure provenienti dall'orto privato, o comunque da contadini o produttori locali, legati alla stagionalità e con carni e pesci selezionati in modo da poter sempre garantire la miglior freschezza e genuinità. Tra le specialità della casa, sicuramente c'è la pasta fresca fatta a mano dallo stesso Chef, che viene proposta nei vari formati come i tagliolini, i maltagliati, gli gnocchi e una sua ricetta che si chiama “La Fettuccina Rossese” con salsa di coniglio.

Gli accostamenti fra i vini e le portate vi consentiranno di vivere un'esperienza di degustazione gastronomica completa e appagante. Lasciatevi tentare dalle proposte creative dello Chef e potrete deliziarvi dagli antipasti ai primi e dai secondi al dessert. Il ristorante dispone di eleganti sale all’interno, accoglienti e ben arredate e ampi spazi all’esterno da vivere nella stagione più mite. Gli ambienti sono ideali anche per festeggiare i momenti importanti della vostra vita come battesimi e compleanni, comunioni e cresime, matrimoni e feste di laurea.

Il Ristorante “Ü Cian” si trova a Isolabona in via Roma, 271.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di telefonare al 0184 208143 o visitare il nuovo sito internet http://ristoranteucian.it/ o la pagina Facebook.