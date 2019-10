Operazione antidroga questa mattina a Ospedaletti: i Carabinieri arrestano sei stranieri e sequestrano dosi di eroina e cocaina

È un'importante operazione antidroga quella portata termine questa mattina a Ospedaletti da parte dei Carabinieri di Bordighera, coordinati da capitano Ignazio Lorito.

All'interno di un appartamento della Città delle Rose sono stati arrestati sei stranieri accusati di una importante attività di spaccio che va ben al di là dei confini della cittadina. In casa avevano diverse dosi sia di eroina che di cocaina, pronte per essere vendute sul mercato locale, oltre al materiale necessario per il confezionamento.

Al momento l'operazione è coperta da stretto riserbo ed è possibile che nelle prossime ore emergano alcune importanti novità.