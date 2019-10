Taggia: amministrazione comunale in visita all'Alberghiero per parlare dell'imminente ritorno del CCR

Questa mattina i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia hanno incontrato l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte ed il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, Manuel Fichera. L'iniziativa promossa dall'Istituto E.Ruffini – D.Aicardi, è stata propedeutica ai fini dell'imminente rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi delle scuole superiori.



La prima assise, in programma a fine mese, il 31 ottobre, sancirà anche l'elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta di questi ragazzi. Da qui, la proposta dell'incontro con l'amministrazione comunale, un'iniziativa organizzata dalla vicepreside Annamaria Richiardi e dalla responsabile del CCR, la professoressa Barbara Antenucci. Così questa mattina l'assessore ed il consigliere comunale hanno avuto modo di incontrare i ragazzi dell'Alberghiero che tra qualche settimana potrebbero decidere di presentarsi nel CCR e magari di candidarsi a sindaco o di entrare nella nuova amministrazione dei giovani. Gli studenti hanno recepito l'importanza del messaggio e dell'opportunità che l'amministrazione comunale concede a questo come agli altri istituti presenti sul territorio tabiese.



“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento importantissimo nella crescita di questi giovani che saranno gli adulti di domani. - sottolineano Dumarte e Fichera - Come amministrazione abbiamo creduto moltissimo in questa risorsa che fino a qualche anno fa interessava solo le scuole primarie e secondarie di primo grado. Quindi, abbiamo scelto di allargare questo organo anche alle scuole superiori dove troviamo molti giovani che hanno voglia di fare e che colgono l'importanza di questa opportunità. Infatti, attraverso il CCR i giovani si avvicinano al mondo dell'amministrazione comunale e si crea un rapporto profondo e sinergico, dal quale tutti ne escono arricchiti. Loro, imparano a conoscere le istituzioni ed a familiarizzare con la responsabilità civica propria di ogni cittadino. Noi, invece, entriamo in contatto con i ragazzi ascoltando quelle che potrebbero essere delle problematiche sottovalutate o ad esempio trovando iniziative originali che valorizzano la nostra cittadina. Per questo teniamo molto a tutti e tre i Consigli Comunali dei Ragazzi, una grande risorsa per Taggia”.



Infatti dai CCR, nel corso di questi anni, a tutti e tre i livelli, sono arrivate tantissime proposte di iniziative ed eventi poi realizzati con successo. Rimanendo proprio in quello delle scuole superiori, basta ricordare l'appuntamento “All'Ultimo Assaggio” (LINK). L'incontro odierno segue a distanza di pochi giorni quello avvenuto con i rappresentanti scolastici di tutti i tre Consigli Comunali dei Ragazzi. Il calendario è già stato programmato ed entro fine mese si conosceranno i tre nuovi sindaci e le rispettive amministrazioni dei giovani.