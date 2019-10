Sanremo: prove di evacuazione per gli alunni della Pascoli e poi un incontro sulla Protezione Civile (FOTO)

Questa mattina, a Sanremo, in occasione della settimana nazionale della protezione civile, si è svolta una simulazione di evacuazione della scuola Pascoli. Gli alunni delle terze medie hanno lasciato le aule nei prefabbricati sulla passeggiata del 'Sud-Est' per poi essere condotti verso il Comune.



Quattro le classi coinvolte, per un centinaio di ragazzi, scortati dai responsabili comunali per la Protezione Civile e dai numerosi volontari. Il transito lungo la ciclabile e la strada si è svolto in sicurezza grazie all'ausilio degli agenti della Polizia Municipale. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ha accolto gli studenti in municipio, presso la Sala degli Specchi, insieme al comandante della Polizia Municipale e responsabile per la Protezione Civile, Claudio Frattarola.



Lì i ragazzi hanno preso parte ad un breve seminario sulle attività di protezione civile: tramite filmati inerenti a situazioni di emergenza come quelle verificatesi in Abruzzo e nel Lazio, i ragazzi sono venuti a conoscenza del lavoro necessario per mettere in campo tutte le risorse disponibili quando bisogna affrontare le criticità.

Un’iniziativa quella di oggi per sviluppare in modo sempre più organico di efficacia la diffusione della cultura di protezione civile anche nelle scuole.