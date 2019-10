Sanremo: 8 nuovi agenti per la Polizia Locale, questa mattina l'incontro con il sindaco "Formeranno un presidio mobile per zone sensibili"

“ Incrementare l’organico di Polizia locale e continuare ad investire sulla sicurezza sono due impegni precisi che avevamo preso in campagna elettorale. A soli quattro mesi dal nostro nuovo insediamento diamo seguito a questo impegno andando ad assumere otto nuovi agenti a tempo indeterminato. Un innesto importante - ha commentato il Sindaco Biancheri - che consentirà un più capillare controllo del territorio ed una ancor più efficace azione di contrasto a tutti quei fenomeni che causano disordine o degrado in città. Più in particolare, l’assunzione di questi nuovi otto agenti permetterà la costituzione di un “Corpo speciale”, in modo da rispettare un impegno che avevamo preso con la cittadinanza in campagna elettorale e che abbiamo esplicitato nelle nostre linee di mandato: un presidio mobile che verrà dislocato in alcune tra le zone che necessitano di un maggior presidio, come la Pigna ma non solo”.