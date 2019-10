Riva Ligure: integrazione ed assistenza alle famiglie degli alunni portatori di handicap, il territorio investe quasi 55mila euro per il nuovo anno scolastico

Quasi 55.000 euro a servizio di 9 studenti con handicap per un totale di 84 ore settimanali. Questa è la somma prevista per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole per l'infanzia, primarie e secondaria inferiore per il prossimo anno scolastico 2019/2020 a Riva Ligure.



Una misura che andrà in aiuto non solo ai residenti nella cittadina costiera ma anche alle famiglie della limitrofa Santo Stefano al Mare e dei borghi di Pompeiana e Terzorio che portano i loro figli a Riva Ligure. Infatti questo Comune dal 1 gennaio 2013 è Capofila per lo svolgimento in forma associata della Funzione di Pubblica Istruzione dei 4 Comuni. Un aiuto concreto che si inserisce nel Piano Educativo Individualizzato per i soggetti portatori di handicap, andando a seguire queste famiglie, su quelle che possono essere specifiche necessità e richieste personalizzate quindi incentrate sui specifici bisogni. Risorse economiche che quindi servono per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap. Il servizio di assistenza educativo-assistenziale per l'integrazione scolastica, che garantirà la continuità didattica, è stato aggiudicato alla cooperativa Jobel di Sanremo.