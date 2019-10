Niente scuse! L’alternativa alla plastica ora c’è, è a SanremoBio

· Lo sapevi che ogni anno vengono generati in Europa 25 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica?

· Lo sapevi che il 50% della plastica prodotta diventa rifiuto dopo 1 mese?

· Lo sapevi che i bicchieri in polistirolo si smaltiscono dopo 500 anni?

· Lo sapevi che l’acqua nella bottiglia di plastica perde energia e le forme dei suoi cristalli si scompongono?

SANREMOBIO è lieta di presentare alla sua gentile clientela il prodotto del momento BORRACCE E THERMOS IN FIBRA DI BAMBOO

“Il prodotto è assolutamente innovativo”. Così spiega Sergio Spina di SanremoBio: “Si tratta di una fibra totalmente naturale composta da bamboo e amido di mais, assolutamente non tossica, completamente biodegradabile, ma soprattutto resistente, utilizzabile un numero infinito di volte, lavabile a mano e in lavastoviglie. Assolutamente importante la componente estetica. Si tratta di un vero proprio URBAN DESIGN, un prodotto di moda, un accessorio di stile da portare in ufficio, in palestra, a scuola, in vacanza”.

Ma ora vediamo nel dettaglio le caratteristiche:

ALTA QUALITA’

Le capsule interne di thermos e borracce sono TOTALMENTE in acciaio inossidabile 18/8 che non arrugginisce. Le parti esterne sono prive di BPA, robuste e resistenti, non formano condensa, non perdono grazie ad un’ottima guarnizione in resina. Fatte per accompagnarti ovunque.

BORRACCIA ISOLANTE

L'isolamento a doppio strato conserva la temperatura interna indipendentemente da quella esterna e mantiene la temperatura costante: 12 ore caldo e 24 ore freddo.

SALUTE

Le nostre bottiglie sono realizzate con il materiale migliore: acciaio inossidabile 18/8; fibra di bamboo e amido di mais, resine per guarnizioni. Tutto il materiale è certificato BPA FREE e mantiene le sue caratteristiche nel tempo, per proteggere la tua salute.



Se "il buongiorno si vede dal mattino", come iniziare al meglio la giornata se non con queste tazze eco-friendly, in perfetto Stile Americano?

Ecco 10 buoni motivi per cui tutti dovremmo avere una di queste tazze:

1. Sono leggere e resistenti agli urti: non si rompono se, per una piccola disattenzione dovessero cadere a terra. Il bambù, infatti, è uno dei materiali naturali più resistenti.

2. Mantengono la vostra bevanda calda, grazie al potere del Bambù, di essere un naturale isolante termico: perfette per riscaldare le giornate invernali più grigie e fredde.

3. Sono state pensate per ridurre gli sprechi: riutilizzabili quante volte si vuole, e, a fine giornata, possono essere lavate tranquillamente in lavastoviglie senza rovinarsi.

4. Sono di grandi dimensioni: dimenticate la tipica tazzina di caffè che dopo due sorsi è già finita. Le eco tazze possono contenere fino a 350/400 ml di bevanda, in modo che possiate gustarvela con calma, nel corso della giornata quando più preferite.

5. La coltivazione del bambù non richiede uso di fertilizzanti, perciò rispetta le norme ambientali e le condizioni naturali del suolo. Inoltre è in grado di assorbire enormi quantità di anidride carbonica.

6. Si tratta di un prodotto sicuro per la nostra salute, biologico ed ecologico.

7. Il sapore delle bevande non viene alterato.

8. Sono totalmente richiudibili e dotate di un comodo coperchio antigoccia in gomma naturale (caucciù).

9. Quando vi sarete stufati o vorrete cambiare la vostra tazza, potete lasciarla in ammollo in acqua bollente per qualche minuto e poi gettarla tra i rifiuti organici (in quanto si tratta di un materiale biodegradabile e assolutamente non inquinante).

10. E se tutti avessimo una di queste tazze da portare sempre con noi? Si ridurrebbero grandissime quantità di rifiuti che produciamo ogni giorno. I dati riportano che, ogni anno, nelle discariche sono presenti circa 100 miliardi di contenitori monouso di caffè o tè. Se voi poteste ridurre questo enorme spreco di carta e plastica, non vorreste fare qualcosa per migliorare le condizioni del nostro pianeta?

Se vi preoccupa il futuro della Terra, o anche solo quello dei vostri figli, acquistando queste tazze eco-friendly potrete contribuire a salvaguardare la natura, perché è importante ricordare che nulla ci è “dovuto” ed è nostro compito prenderci cura della “casa” in cui viviamo.

ATTENZIONE! LA TERRA E’ L’UNICO PIANETA IN CUI ESISTE SANREMOBIO PROTEGGILA!