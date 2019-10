Imperia: ultimi posti disponibili per il corso di inglese insieme al Centro Pastore

Ultimi posti per il corso in partenza di Lingua Inglese livello base (A1) in programma lunedì 21 ottobre presso il Centro Pastore di Imperia, in via Delbecchi 32. Il corso base di inglese sarà tenuto dal docente madrelingua Ralph Kessler



"Quello dell’inglese è un mondo vario e ricco, sul quale La conoscenza della grammatica e della sintassi della lingua inglese apre le porte di un mondo estremamente vario, legato non solo al lavoro. E' inglese il mondo del web, quello dei viaggi in aereo, quella della tecnologia domestica e quello di molti sport (si pensi al basket, al tennis, alla vela, alla F1, ecc...). Conoscere l'inglese è parte dell'alfabetizzazione minima richiesta nel nostro tempo" - spiegano dal centro Pastore.



"Il Centro di Formazione Professionale G. Pastore è test centre della Pearson (PTE General) riconosciuto a livello internazionale e costruito appositamente per essere allineato al Common European Framework of reference for Languages (CEFR). Presso la School of English vengono avviati corsi di lingua inglese di tutti i livelli (Base, Intermedio e Avanzato), percorsi formativi rivolti a chi desidera imparare o migliorare la lingua, perfezionando la capacità di parlare con correttezza, di leggere e scrivere per lavoro, studio o altri interessi personali" - aggiungono.



"Le lezioni saranno tenute da un docente madrelingua, esperto e qualificato. La quota di partecipazione del corso è di 490,00 euro per la durata di 60 ore, comprensiva di dispense e materiale didattico. Le lezioni per il livello base si terranno il Lunedì dalle 19:30 alle 21:30. Se gli allievi saranno disponibili ad aggiungere un appuntamento in più ogni settimana, si valuterà se intensificare il corso" - chiosano.