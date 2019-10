Imperia: riqualificazione di Galleria Gastaldi, da domani via Cascione riaperta al traffico tra le 7 e le 20

"Via Cascione sarà riaperta al traffico leggero dalle ore 07 alle ore 20. La modifica prenderà il via domani, venerdì 18 ottobre 2019, sino al termine dei lavori".



Ne dà notizia l'amministrazione comunale alla luce dell'avvio dei lavori di riqualificazione di Galleria Gastaldi e della conseguente chiusura della stessa al traffico veicolare. Questa mattina c'è stato un sopralluogo del sindaco Claudio Scajola. La decisione risponde così alle numerose richieste pervenute dagli esercizi commerciali della zona di via Cascione.



La visita del primo cittadino all'interno del cantiere della Galleria e in Via Cascione è servita a fare il punto sul progetto complessivo dell'opera e sugli interventi attualmente in corso. Ad accompagnarlo: il direttore dei lavori Michele Calcagno e il comandante della Polizia Municipale Aldo Bergaminelli. "La decisione di riaprire al traffico la via è stata assunta al fine di evitare l'isolamento della arteria principale del centro storico di Porto Maurizio per la durata del cantiere" - aggiungono dal Comune.