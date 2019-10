Imperia: iscrizioni aperte al corso per diventare volontari con la A.V.O.

L’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) Onlus di Imperia anche quest’anno organizza un corso di formazione per volontari, sul progetto formativo promosso e finanziato dal CE.S.P.IM (Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Imperia), in collaborazione con l’ASL 1 Imperiese. Il corso, completamente gratuito, inizierà lunedì 21 ottobre e terminerà venerdì 8 novembre, con nove incontri che si terranno tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 17.30 alle 19.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Imperia.

"Le iscrizioni sono già cominciate presso la Segreteria dell’Associazione nell’atrio dell’Ospedale di Imperia ma chi vorrà aderire all’attività solidale dell’A.V.O., con il motto “2 ore e mezza alla settimana per portare un sorriso, una parola amica a chi soffre e a chi è solo”, potrà presentarsi direttamente nell’Aula Magna lunedì 21 ottobre p.v. alle ore 17.00 ed iscriversi in occasione del primo incontro. - spiegano gli organizzatori del corso - L’Associazione Volontari Ospedalieri è un’associazione di uomini e donne che da più di trenta anni, in modo totalmente gratuito, dedicano parte del loro tempo (due ore e mezza alla settimana) a cercare di rendere in qualche modo più lievi il disagio e la sofferenza delle persone malate e/o anziane ricoverate presso ospedali e case di riposo".



"Ad Imperia sono attivi, con il loro inconfondibile camice azzurro, nell’Ospedale, nella Casa di Riposo di via Agnesi e nella Residenza protetta di Pieve di Teco. Per informazioni e pre-iscrizioni : 0183-296593 (segreteria telefonica), 324-8968371, 329-6621706, e-mail segreteria@avoimperia" - chiosano.