Imperia: gli studenti del Ruffini hanno incontrato il missionario Padre Renato Kizito Serano

Questa mattina nell’aula 20 dell’I.I.S. Ruffini gli studenti hanno incontrato il padre missionario comboniano Padre Renato Kizito Serano. Un incontro di quelli “importanti", che resteranno nella mente e nel cuore delle 3 classi del triennio del Ruffini, degli studenti della sede distaccata di Pieve di teco e di un gruppo di 5 studenti di varie classi pronti a partire per un Erasmus+.

L'incontro voluto dall'associazione AIFO, e organizzato con grande entusiasmo di Susanna Bernoldi, porterà nei locali della scuola la testimonianza di un padre missionario da sempre a fianco degli ultimi della terra, scrittore, educatore che dedica la sua vita ai bambini di Kenia e Zambia e che tanto ha fatto anche per il Sud Sudan. “Un momento di “cittadinanza attiva”, in cui una 70 di ragazzi hanno potuto ascoltare i racconti e le esperienze di un missionario sempre in prima linea e che ha creato un filo con il secondo progetto Erasmus+ che coinvolge gli studenti del Ruffini il cui titolo è “We are all human beings" - sottolineano dal Ruffini.

“I ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione di un video che presenta il modo in cui i bambini vengono tolti dalla strada e aiutati in un percorso che faccia loro “iniziare” una nuova vita, non a caso vengono proprio vestiti con abiti nuovi, quasi a voler dare un segno tangibile del nuovo percorso. - proseguono dalla scuola - Un lavoro importantissimo, ricco di soddisfazioni e frutti positivi quello del padre missionario che ha portato come esempio di studenti ormai iscritti all'università , quello di un ragazzo che frequenta l’università dl cibo di Pollenzo. Una mattinata di formazione sul campo, potremmo dire, che ha lasciato un segno negli studenti che sono intervenuti con domande precise ed interessanti e uno spunto per poter sviluppare tematiche tanto importanti nella crescita come cittadini dei nostri ragazzi. Un grazie davvero sentito quello che i ragazzi hanno dato a padre Kizito, un’esperienza che continuerà anche pomeriggio con l'incontro di formazione per gli insegnanti”.