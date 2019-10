Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 17 a domenica 20 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)



12.00. Regate veliche nell’ambito Campionato Italiano Open della classe monotipo J70 a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 20 ottobre

15.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, Claudio Ricordi presenta il libro ‘L' inventore dei cantautori. Nanni Ricordi: una storia orale’ + Paolo Talanca presenta il libro ‘Fra la via Emilia e il West. Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica’ + Bobo Rondelli presenta il libro ‘Cos'hai da guardare’ + Sergio Sacchi e Sergio Staino presentano il Cantautore e il cd su Piero Ciampi + Incontro con Paolo Dal Bon e con Teresa Guccini e Lorenzo Luporini. Interventi musicali di Massimo Schiavon, Bobo Rondelli, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari (più info)

17.00. ‘Due musicisti all’apice della carriera’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Szymon Makowski con il Duo di Clarinetti formato da Alexander Ee Daniel Gurfinkel (16 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

18.30. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’: introduzioni allo spettacolo della sera a cura di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Argomento dell’incontro ‘La canzone francese. Giangilberto Monti’. Ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’ (più info)

21.00. ‘Dove vola colomba bianca: prima serata della 43a edizione della Rassegna della Canzone D’Autore - Premio Tenco 2019. Si esibiscono Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Fulminacci, Enzo Gragnaniello, Alessio Lega, Rancore, Daniele Silvestri, Achille Lauro, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Presentano: Antonio Silva e Morgan. Teatro Ariston, fino al 19 ottobre (più info)

IMPERIA



17.30. ‘Digital Innovation Talk’: incontro legato ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione dal titolo ‘Trasformazione digitale a supporto dell'efficienza energetica e produttiva delle aziende’. Sede di Confindustria Imperia in Viale Giacomo Matteotti 32 (più info QUI)

20.00-23.00. ‘Ayurveda, Immagini e Suoni per il Benessere Emotivo’: serata speciale con Dr Jamuna Mishra Guru ji - medico ayurvedico, maestro di yoga; Luka Zotti – musicista; polistrumentista, artista visivo; Tiziana Naclerio - Dream coach, faciltatrice ‘Tutta un'altra vita’. Via Giosuè Carducci, info 338 9037416



VENTIMIGLIA



15.00-20.00. ‘A PROpoSIto di scienza’: giornata dedicata alla scienza nelle sue molteplici espressioni rivolta a tutti gli appassionati a tema principale ‘il Gioco’ con un ricco programma di attività, laboratori, esperienze scientifiche. Liceo Aprosio



17.00. ‘Vorrei essere un gatto’: presentazione del nuovo libro del prof. Dario Daniele. Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



BORDIGHERA



10.00-17.30. Giornata di Studio Internazionale sulla ‘Riviera Italiana e Francese. Similitudini e differenze: storia comparativa delle riviere francese italiana’ con tavola rotonda al termine. Museo Bicknell, Via Romana 39 (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA



21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-14.00. Mostra fotografica ‘Le nostre Emozioni’ di Chiara Maffei ispirata ad un progetto educativo che ha coinvolto pazienti ed operatori della Comunità Psichiatrica di Triora. Badalucco Art Gallery (fino al 10 novembre, lunedì, mercoledì e giovedì h 10/14, venerdì e sabato h 15/19)



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. La guida ambientale-escursionistica Diego Rossi propone un’escursione guidata in Valle Arroscia da Montegrosso Pian Latte a Mendatica e ritorno, fra cascate e castagneti. Info e prenotazioni: 334 1217884

FRANCIA

MONACO

18.30-20.30. Conferenza dal titolo ‘Sfide e speranze nella lotta contro il cancro’ di Estelle Louche, evento organizzato dall'Associazione degli Amici del Centro Scientifico di Monaco. Liceo Tecnico e Alberghiero di Monaco

20.30. In occasione del 20° anniversario dell'associazione Jatalv Monaco, ‘Sogno di angelo felice’, spettacolo di risate e di emozioni di Paolo Doss ‘Clown dell'anima’. Théâtre des Variétés

20.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 18 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)



12.00. Regate veliche nell’ambito Campionato Italiano Open della classe monotipo J70 a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 20 ottobre

15.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, Micaela Bonavia presenta il libro ‘Gaber-Brel. Dialogo’ di Micaela Bonavia + Alessio Lega presentazione libro ‘La Nave dei Folli: la biografia di Ivan Della Mea’ + ‘Vi presento Sergio Bardotti’: chiacchierata con Nini Giacomelli + Incontro con Jacopo Tomatis e Franco Fabbri - Popular music e Storia della canzone italiana. Interventi musicali di Olden - Alessio Lega. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari (più info)

16.30. In collaborazione con la Biennale della Famiglia, il Centro Promozione Famiglia, la Fidapa e lo Zonta Club, Elena Paracchini, Roberta Spiniello e Francesco Manzitti presentano il libro ‘Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale’ (Franco Angeli).Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

18.00. Incontro promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo nell'ambito del programma Café Philo con la partecipazione del Prof. Julien Simonpieri., docente di letteratura francese. Discussione libera. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1

18.30. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’: introduzioni allo spettacolo della sera a cura di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Argomento dell’incontro ‘Il Folkstudio – Recital di Ernesto Bassignano’. Ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’ (più info)

21.00. ‘Dove vola colomba bianca: seconda serata della 43a edizione della Rassegna della Canzone D’Autore - Premio Tenco 2019. Si esibiscono: Stadio, Sergio Cammariere, Ron, Peppe Voltarelli, Nina Zilli, Levante, Petra Magoni (accompagnate dagli Gnu Quartet per un omaggio a Pino Donaggio Premio Tenco 2019), Petra Magoni + Frida Bollani (piano), Eric Burdon Premio Tenco 2019. Presentano: Antonio Silva e Morgan. Teatro Ariston, fino al 19 ottobre (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: Tommaso Lupi interviene su ‘Le favole’: Esopo, Fedro, La Fontaine, Tolstoj’. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

21.15. ‘Breaking the silence’: letture sceniche a cura di 3R di Genova con reportage teatrale sulla situazione palestinese con Danilo Spadoni, Antonio Tancredi e Maria Di Pietro. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 49 555 13



VENTIMIGLIA



17.45. ‘Echi di Frontiera: voci, sguardi e racconti di migrazione’: incontro con proiezione del film STYX (2018), premiato dalla Giuria Ecumenica all’ultimo Festival del Cinema di Berlino: proiezione, dibattito e testimonianze. A cura dell’associazione WeWorld Onlus. Sala Polivalente del Chiostro di Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA

8.45. ‘Family Impact Lens’ (FIL): incontro Formativo gratuito dedicato al Terzo Settore con introduzione teorica allo strumento del FIL e laboratorio per tradurre in pratica alcuni elementi dello strumento presentato. A cura del Centro Promozione Famiglia. Sala polivalente del Comune

19.30. Presentazione del Calendario 2020 con apericena a favore dell’associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo e la Fundacion Oasis de Amor y Paz + proiezione video girato da un volontario dell’associazione che ha lavorato presso la Fundacion. Oratorio Don Bosco, info 380 9022879

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. Per l’incontro dell’‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’ a cura dello sportello di ascolto Noi4You di Bordighera, approfondimento del tema ‘Imparare l’Autorevolezza’ a cura delle psicoterapeute P. Sciolla e G. Donà. Palabigauda, info 334 9999304

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Ruggero De I Timidi in 'Stand Up & Songs'. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (10 euro). Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741



PONTEDASSIO

18.00. ‘Vero o Falso? - parliamone con il medico’: conferenza per imparare a cercare le corrette informazioni utili a proteggerci da bufale e fake news. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia. Casa Comunale, partecipazione libera



VALLEBONA

17.30. Per il ciclo ‘Scrittori a Km 0’, incontro con Antonio Celia e il suo libro ‘Tetti Soprani’. Loggia dell’Aria, ingresso libero (in caso di maltempo, trasferimento nella saletta ‘La Boteghita’ in Via del Municipio 1)

FRANCIA

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

20.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Recital di Pianoforte di Nikolaï Lugansky. Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 19 OTTOBRE

SANREMO

9.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2019’: Gara di 2 giorni – 36 buche stableford con possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Circolo Golf degli Ulivi, anche domani (più info)



12.00. Regate veliche nell’ambito Campionato Italiano Open della classe monotipo J70 a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 20 ottobre

15.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, Massimo Poggini presenta il libro ‘Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco’ + Alessandro Portelli presenta il libro ‘Note americane. Scritti sulla musica negli Stati Uniti’ + Julia De Florio e Alessio Lega hanno come protagonista il padre della canzone d’autore russa Okudžava + Sergio Sacchi e Marco Nereo Rotelli presentano il cd-book ‘Io credevo, Canzoni di Gianni Siviero’ + Mimmo Ferraro e David Riondino illustrano il progetto ‘Archivio della Memoria’ + Interventi musicali di Olden, Alessio Lega, David Riondino. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari (più info)



15.30-18.00. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

18.30. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’: introduzioni allo spettacolo della sera a cura di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Argomento dell’incontro ‘Le canzoni di Violeta Parra con Claudia Crabuzza’. Ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’ (più info)



20.30. ‘Swing & Lindy Bop’: quintetto musicale Riviera Hot Club con i ballerini Grove Walk interpretano i brani più ballabili e coinvolgenti dell’epopea Swing (cena + spettacolo 70 euro). Roof Garden del Casinò Municipale, prenotazione al tel. 0184 595266

21.00. ‘Dove vola colomba bianca: terza e ultima serata della 43a edizione della Rassegna della Canzone D’Autore - Premio Tenco 2019. Si esibiscono: David Riondino, Roberto Brivio, Peppe Voltarelli, Mimmo Locasciulli, Simona Colonna, Franco Fabbri Premio Tenco operatore culturale 2019, Gianna Nannini Premio Tenco 2019. Presentano: Antonio Silva e Morgan. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

10.30. Per Aspettando il Centenario 2019, Lectio magistralis a cura di Livia Pomodoro dal titolo ‘Imperia: nella sua storia la visione del futuro per l'umanità’. In apertura, al pianoforte M° Luisa Repola. Sala Consiliare del Comune



16.30. Adunanza scientifica con intervento della professoressa Silvana Mazzoni Boriani, già docente di Lingua Tedesca, con presentazione video–album dal titolo ‘Taggia a ritroso nel tempo’. Sede della Sezione in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4, nel centro storico (Parasio)

VENTIMIGLIA



8.30. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, convegno ‘Dallo stato sociale allo stato del benessere. I mutamenti in corso nella percezione della sicurezza sociale’ rivolto ad operatori dei servizi socio sanitari territoriali e servizi residenziali. Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

14.45. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, visita guidata ai Giardini Hanbury ‘I colori dell'autunno’. Ritrovo presso la Fondazione

20.00. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, Cena a scopo benefico organizzata in collaborazione con i ristoratori di Ventimiglia e la Associazione Culturale ‘Le ragazze di Wilma e..’. Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

VALLECROSIA



8.30-13.00. ‘L'Adolescenza é una cosa seria’: evento a cura dell'Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv nell'ambito della Festa della Famiglia. Al centro dei lavori, le tematiche legate all'adolescenza, dando una chiave di lettura al mondo adolescenziale per stabilire i confini tra disagio e patologia. Teatro Don Bosco, in via Colonnello Aprosio 433 (più info)

BORDIGHERA

16.00. Inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 dell’Unitrè intemelia (35° annivestario dell’Università della terza età) ( 35° anniversario) con prolusione tenuta dalla prof.ssa AnnaMaria Ceriolo Verrando sul tema ‘Amori, affari, costumi ai tempi del Maggiorasco, storie vere di donne e monache’. Museo Bicknell, via Romana

DIANO MARINA

9.30. 1a edizione dell'evento benefico denominato ‘Sfilabau’ con ospiti i cani del Canile di Imperia in cerca di nuova famiglia. Presenta Gianni Rossi. A cura della Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Imperia. Viale Kennedy

18.00. Per il 50° Anniversario della ‘Famia Dianese’, aperitivo offerto dal Presidente Roberto Sessa e da tutto il Direttivo + proiezione su maxischermo di immagini relative ad eventi realizzati. Serata con sottofondo musicale presentata da Gianni Rossi. Piazza del Comune

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-18.00. ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + dalle 17: Aperitivo della Strega. Frazione Pairola, anche domani (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, gli ‘Amici del teatro di San Bartolomeo al mare’ presentano ‘Il piacere di essere onesti’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Ruggero De I Timidi in 'Stand Up & Songs'. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (10 euro). Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741

FRANCIA

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

20.30. Concerto di Carmelo Fede, tromba solista del teatro Bellini di Catania,

e Marco d'Avola, organista titolare della Cattedrale di Ragusa, in occasione del Festival In Tempore Organi. Musiche di Clarke, Haendel, Mouret, Morandi, Petrali, bellini, D’Avola. Chiesa Sainte Dévote (più info)

20.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 20 OTTOBRE

SANREMO



9.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2019’: Gara di 2 giorni – 36 buche stableford con possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Circolo Golf degli Ulivi (più info)



12.00. Regate veliche nell’ambito Campionato Italiano Open della classe monotipo J70 a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città

16.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: apertura della vetrina dei libri autori per la pace m collaborazione con la Biblioteca Civica F. Corradi accompagnata dalla proiezione in loop del docu-film ‘Una forza più potente’ su eventi e persone che hanno scritto la stona della pace. Forte di Santa Tecla (info)

17.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: concerto ‘Conquensis Messe’ per Coro e Violoncello di Lamberto Curtoni con l’Ensemble vocale Il Concento (Claudio Pasceri Violoncello, Luca Franco Ferrari alla direzione. In collaboratone con Est Ovest Festival e Le Strade del Suono. Forte di Santa Tecla (più info)

17.00. Nell’ambito dei Festeggiamenti patronali, 9° concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico e dell'Ass. Sanremo Lirica. Teatro dell’Opera del Casino Municipale (ingresso gratuito under 12)

IMPERIA

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

14.30. ‘Gli Acquedotti dell’Antica Albintimilium’: conferenza e visita guidata ad una porzione dell'acquedotto romano vicina alla città. Antinquarium di Nervia, corso Genova 134, info 348 9133647

15.30 & 16.30. Nell’ambito del 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, concerto del ‘Coro Voci e Note sotto le stelle’ di Bordighera (h 15.30) + Santa Messa Al termine un rinfresco per festeggiare: Buon Compleanno (h 16.30). Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

VALLECROSIA



9.00-15.00. Terzo convegno ‘Ex allievi-ex oratoriani Don Bosco’ alla presenza di Mons. A.M. Careggio che interviene sul tema ‘Il mio Don Bosco: passato, presente, futuro del carisma salesiano’. Oratorio dell’Istituto Don Bosco

TAGGIA ARMA



14.00-20.00. Festa della Castagna di Levà: musica con Dj M&M + animazione con giochi e intrattenimento per i giovani. Parcheggio Lentisco in via San Francesco

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, collezionismo, curiosità e non solo Piazze in centro paese (tutte le terze domeniche del mese)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + alle 14: Testimonianza ‘Il Linfoma di Hodking’. A seguire Asta delle Torte. Frazione Pairola (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

12.00. ‘Per il nostro pianeta’, incontro sui temi: Il cambiamento climatico crea povertà, causa emigrazione forzata, ruba il futuro + La distruzione dell’Amazzonia e delle foreste sono attentati al Pianeta ed a tutti gli essere viventi + Le mafie e la corruzione creano povertà + Le guerre e la corsa agli armamenti sono morte delle persone e delle risorse naturali + Le disuguaglianze sociali distruggono l’oggi ed il futuro. Palatenda di località Bigauda

CIPRESSA



15.00-18.00. Workshop di Kokedama, l'antica arte giapponese dei ‘bonsai volanti’, tenuto dal floral designer David Zonta. Villa Biener Arte Contemporanea (più info)



PIETRABRUNA

12.30. Castagnata: polenta e rostelle (h 12.30) + dalle 14.30, Castagne e frittelle dolci e salate + bancarelle di prodotti tipici artigianali + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice e Serena’. Frazione Boscomare

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PORNASSIO



8.30. Escursione ad anello su una delle cime più conosciute e frequentate del Monregalese: la vetta del Bric Mindino accompagnati dalla guida ambientale escursionistica A.I.G.A.E. Antonella Piccone di Ponentexperience (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava, info 391 104 26 08



ROCCHETTA NERVINA



12.30. 4° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35 EURO tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Ristorante Rio del Mulino, info e prenotazioni 338 9519720



TRIORA



16.00. Premiazione del 6° Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Angelo Pavan’ con esposizione composta dai migliori scatti. A seguire rinfresco organizzato dall’Associazione Turistica Pro Triora. Centro Culturale Polivalente (più info)



VALLEBONA



9.00. 34esima edizione della Festa d’autunno: s. Messa + ‘Marcia d’Autunno’: passeggiata di 10 km non competitiva sulle alture panoramiche circostanti con ritrovo dal centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco + nel pomeriggio, pesca di beneficenza, musica, giochi per bambini ed adulti, tombolata, stima della toma, caldarroste, frutta

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

16.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)

18.00. In occasione della sua Grande Saison, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta da Fuad Ibrahimov con Nikolaï Lugansky al pianoforte. In programma: Johannes Brahms e Modest Moussorgsky. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.30. Sportel Monaco 2019 (30a edizione): 4 giorni di sport, televisione e dei nuovi media (riservato agli operatori del settore). Grimaldi Forum (il programma a questo link)





