Vallecrosia: sabato prossimo, incontro dal titolo ‘L'Adolescenza é una cosa seria’ di AIFA Odv

L'Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv, in collaborazione con la Consulta della Famiglia di Vallecrosia, invita a partecipare sabato 19 ottobre 2019 all'evento ‘L'Adolescenza é una cosa seria’ che si svolgerà nell'ambito della Festa della Famiglia patrocinato dal Comune di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Il focus sull'adolescenza si svolgerà, dalle 8.30 alle 13.00 circa, presso il Teatro Don Bosco, in via Colonnello Aprosio, 433.



"Al centro dei lavori - si spiega nel comunicato -, le tematiche legate all'adolescenza, dando una chiave di lettura al mondo adolescenziale per stabilire i confini tra disagio e patologia. I genitori avranno modo di conoscere la tecnica del Mindful Parenting, un aiuto per prendere conoscenza del ‘qui e ora’ che porta a scelte consapevoli evitando automatismi alle richieste dei propri figli. Inoltre sarà approfondito il Coping Power, uno strumento valido per gli insegnanti che si inserisce nella didattica scolastica per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, ridurre i comportamenti problematici e favorire cooperazione tra i compagni. ‘L'Adolescenza é una cosa seria’ sarà l'occasione per ricordare anche nella provincia di Imperia l'iniziativa internazionale per celebrare il mese della consapevolezza dell'ADHD con il titolo – ‘ADHD: Falsi miti e realtà, l'importanza di una corretta informazione’.

E' previsto il riconoscimento dei crediti per insegnanti iscritti alla piattaforma Sofia n. 36148, gli operatori sanitari che intendono ottenere i crediti ECM devono effettuare l'iscrizione scrivendo a referente.imperia@aifa.it.

Informazioni: referente.imperia@aifa.it - www.aifaodv.org".