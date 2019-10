Bordighera: domani al museo ‘Bicknell’ le giornate internazionali di studio sulla riviera Italiana e francese

Importante appuntamento al Museo Clarence Bicknell di Bordighera, domani, per il secondo incontro delle Giornate di Studio Internazionali sulla “Riviera Italiana e Francese. Similitudini e differenze: storia comparativa delle riviere francese italiana” che si è aperto oggi a Nizza nella Sala “Baie des Anges” dell’Hotel Royal nella Promenade des Anglais.

Il convegno transfrontaliero, organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il CETHAM (Centre d’Etude et d’Histoire du Tourisme de la Côte d’Azur), si propone di mettere a confronto la nascita e l’evoluzione del turismo sui due litorali che, anche se vicini e contigui, hanno conosciuto secondo i periodi sviluppi diversi. Nella giornata che si svolgerà al Museo Bicknell con inizio alle ore 10, dopo l’intervento di saluto e introduzione della dott.ssa Daniela Gandolfi, che insieme ad Alessandro Carassale, Elena Riscosso e Lorenzo Ansaldo ha fatto parte del Comitato Scientifico Organizzatore, inizieranno le relazioni per la parte italiana di Saverio Napolitano, Stefano Pirero, Alessandro Carassale e Giuseppe Rocca a confronto coi colleghi francesi Yvan Gastaud, Francois Jouvet, Allain Callais e Jean Baptiste Pisano.

A partire dalle ore 16,30 tavola rotonda coordinata da Alessandro Carassale, Claudio Littardi, Yvan Gastaud, Francois Jouvet e Jean Baptiste Pisano.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.