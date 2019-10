43° Premio Tenco: il mito di ‘Faber' incanta gli studenti con la Masterclass al Teatro Ariston. Sul palco Michele Serra, Dori Ghezzi e Vittorio De Scalzi (Foto)

Il Club Tenco crede sempre di più nella diffusione della cultura del cantautorato nelle scuole come forma di letteratura in musica. E, per questo, ormai da qualche anno organizza le Masterclass che anticipano di poche ore le edizioni del Premio Tenco.

Questa mattina il Teatro Ariston ha ospitato l’incontro dedicato alle scuole per ricordare il mito di Fabrizio De André, una delle colonne del cantautorato italiano. Sul palco sono saliti: il grande amico di ‘Faber’ Vittorio De Scalzi, il giornalista Michele Serra e la moglie Dori Ghezzi.

Canzoni, testi, musiche, ricordi. Il tutto per diffondere anche tra le generazioni del presente e del futuro l’opera di Fabrizio De André, dal grande valore non solo musicale ma anche letterario. Gli studenti hanno ascoltato e cantato dimostrando come l’arte di ‘Faber’ sia ormai trasversale attraverso i decenni e le culture.

Ora l’appuntamento è fissato per domani, quando il 43° Premio Tenco entrerà nel vivo. Tanti eventi in tutta la città e poi gli appuntamenti fissi: alle 12 le conferenze stampa nella sede del Club, dalle 15 gli incontri e le presentazioni dei libri e, alle 21, le serate al Teatro Ariston.

La programmazione delle tre serate:

Giovedì: Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Fulminacci, Enzo Gragnaniello, Achille Lauro, Alessio Lega, Rancore, Daniele Silvestri, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro

Venerdì: Eric Burdon (Premio Tenco), Sergio Cammariere, Custodie Cautelari, Pino Donaggio (Premio Tenco), Gnuquartet, Levante, Petra Magoni & Frida Bollani Magoni, Ron, Stadio, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro, Nina Zilli

Sabato: Roberto Brivio, Simona Colonna, Franco Fabbri (Premio Tenco), Mimmo Locasciulli, Gianna Nannini (Premio Tenco), Davide Riondino, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro.



Foto di Tonino Bonomo