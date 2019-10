Arma di Taggia: eucaliptus crolla su un'auto nel piazzale della vecchia stazione ferroviaria (Foto)

Paura questo pomeriggio ad Arma di Taggia. Un pesante eucaliptus è crollato molto vicino ad un'auto nel piazzale a lato della vecchia stazione, ora proprietà privata.

Per fortuna in quel momento nessuno stava transitando e l'albero si è accasciato vicino alla vettura, con all'interno una persona. Sul posto sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco. L'occupante del veicolo non ha riportato gravi ferite ed è uscito autonomamente dal mezzo.

Pochi istanti dopo il crollo, molti residenti si sono avvicinati con grande apprensione. I danni sono rimasti per fortuna limitati e dopo breve non è restato altro da fare che iniziare i lavori per la rimozione di ciò che restava del tronco.



L'albero cadendo ha danneggiato anche un cornicione della ex stazione ferroviaria ed ora la proprietà interverrà per la messa in sicurezza. Sembra che l'albero fosse seccato repentinamente ed avesse già allarmato i proprietari dell'area pronti ad avviare le procedure per il controllo e l'abbattimento. Per un caso, oggi, il tronco si è spezzato sotto il suo peso, rivelando il problema interno che ne aveva pregiudicato la stabilità.