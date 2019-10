Sanremo: venerdì tra le 7.30 e le 8.30 lavori di Amaie, interruzioni di corrente nella zona Est della città

Venerdì prossimo, tra le 7.30 e le 8.30, saranno eseguiti alcuni lavori da parte di Amaie Energia a Sanremo.

Proprio per questo sono previste interruzioni nell’erogazione di Energia Elettrica alle utenze: di corso Mazzini, strada Tre Ponti, via Quinto Mansuino, via Armea, località Sant’Anna, Barale, Cascine Lunaire, Cava Bianchi, Chiuvin, Collette Beulle, alle scuole di San Martino, piscina Mercede, campo sportivo comunale, scuole di Bussana.

Amaie ricorda che, nel corso dei lavori gli impianti dovranno considerarsi in tensione e, quindi, sarà pericoloso avvicinarsi alle prese di corrente.