Serie di lavori e di conseguenti modifiche alla viabilità in queste ore a Sanremo.

In particolare, da questa mattina e sino al termine dei lavori, in strada Mulattiera Peiranze è previsto il senso unico alternato per lavori di sistemazione pozzetti di raccolta acque piovane.

In strada Vecchia per Ceriana, senso unico alternato per lavori di sistemazione del manto stradale e situazione analoga in strada Pian Dei Bosi.