Sanremo: modifiche alla viabilità, dal 17 e dal 18 ottobre via a nuovi lavori

Il Servizio Viabilità - Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo ha annunciato alcune modifiche che interesseranno le strade matuziane. "Dalle 8 del 17 ottobre e sino al termine dei lavori, via P. Agosti, nei pressi del civ. 309: senso unico alternato per lavori di realizzazione nuovo attraversamento pedonale rialzato. Dalle 8 del 18 ottobre e sino al termine dei lavori, in via Lamarmora: divieto di sosta e senso unico alternato nei tratti debitamente segnalati per lavori di rifacimento asfalti" - affermano dal Comune.