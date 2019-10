La F.I.D.A.P.A. Imperia rinnova il consiglio direttivo, Manuela Colongo eletta presidente

La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Imperia ha rinnovato il consiglio direttivo per il biennio 2019-2021.



Manuela Colongo, responsabile del centro medico Mag Medica di Imperia, è stata eletta presidente e ha scelto di essere affiancata dalle seguenti socie: Anna Vio, psicologa-psicoterapeuta, vice presidente; Carla Novella, consulente finanziario-previdenziale, segretaria; Anna Littardi, educatrice professionale, tesoriera; Valeria Angeloni, odontoiatra, referente young. Resta in consiglio, in qualità di past president, Giampiera Lupi, insegnante di Filosofia.

La F.I.D.A.P.A. è un movimento di opinione indipendente aderente alla I.F.B.P.W. (International Federation of Business and Professional Women) che ha lo scopo di promuovere e sostenere le iniziative delle donne nel campo delle arti, delle professioni e degli affari ed è presente in tutto il mondo.