Imperia: la Polizia di Stato rende omaggio ai colleghi di Trieste caduti in servizio

Stamane, alle ore 11.30, in concomitanza con i funerali solenni dell’Agente Scelto Matteo Demengo e dell’Agente Pierluigi Rotta celebrati a Trieste, la Polizia di Stato della provincia di Imperia si è raccolta in Questura per rendere omaggio ai colleghi caduti in servizio lo scorso 4 ottobre. Presente una rappresentanza di militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guarda di Finanza.

Al termine della cerimonia, le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno salutato per l’ultima volta i due Agenti con lampeggianti e sirene accese.