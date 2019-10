Sanremo: restyling degli asfalti in città, il Comune pronto ad appaltare lavori per un totale di quasi 900 mila euro

Gli asfalti e le condizioni delle strade sono tra i temi più ‘caldi’ in città. Lo aveva dimostrato anche un sondaggio da noi proposto in periodo di campagna elettorale: i sanremesi ci tengono parecchio. E così nei giorni scorsi il Comune di Sanremo ha pubblicato la determina a contrattare per due lotti di interventi sugli asfalti e un totale complessivo di quasi 900 mila euro.

Si tratta, nel dettaglio, di due lotti: il primo da 500.354,38 euro e il secondo da 366.970,70 euro. Totale: 867.325,08 euro. Nelle prossime settimane le ditte interessate potranno farsi avanti, poi il Comune procederà con l’affidamento.

Si tratta di manutenzione straordinaria, quindi si interverrà nelle zone che più ne hanno bisogno, basandosi anche sulle molte segnalazioni dei cittadini. Ogni giorno, infatti, i residenti segnalano a Palazzo Bellevue i tratti di asfalto che più hanno bisogno di intervento, ma non sempre le finanze bastano per coprire tutto. Ora, anche grazie ai quasi 900 mila euro stanziati, qualche strada potrà finalmente rifarsi il look.