Festival di Sanremo: dopo 40 anni di carriera Vincenzo Mollica va in pensione, Fiorello lancia l'appello per salvare il suo storico 'balconcino' all'Ariston

Svolta storica nella squadra del Tg1. Dopo 40 anni di carriera Vincenzo Mollica va in pensione e la cosa lascerà un segno indelebile anche nella storia recente del Festival di Sanremo.

I colleghi di Mollica, quindi, si stanno organizzando per rendere giusto omaggio alla sua lunghissima esperienza in casa Rai e, tra le voci più autorevoli, c'è senza dubbio quella di Fiorello che scrive sui social: “Il 70° Sanremo non può cominciare senza il mitico “balconcino” di Vincenzo Mollica! Si faccia qualcosa: una consulenza esterna?”.

Ora si attende che Rai e Ariston studino un modo per ricordare e omaggiare ogni anno il terrazzino dal quale ogni sera Mollica fa il suo lancio all'imminente puntata del Festival di Sanremo.