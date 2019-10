Da SanremoBio l'alta cosmesi con la 'Bava di Lumaca': rimedio naturale per la cura e bellezza della pelle

La bava di lumaca è un ottimo rimedio naturale per la cura e la bellezza della pelle. Ricca di vitamina A, C ed E, contiene naturalmente: allantoina, collagene, elastina e acido glicolico. Esplica un’azione rigenerante sui tessuti idratandoli, levigandoli e conferendo loro elasticità e compattezza in modo naturale, ne rallenta di conseguenza il processo di invecchiamento.

È ricca di proteine e peptidi per ossigenare e aiutare la pigmentazione della pelle riparandola dagli agenti atmosferici. La sua complessa composizione di sostanze attive, ne fa un ingrediente cosmetico unico e non replicabile in laboratorio e, per questo, sicuro e totalmente naturale.

LO SAPEVI CHE?

Le proprietà della bava di lumaca sono note fin dall’antica Grecia dove Ippocrate se ne serviva per combattere le infiammazioni della pelle? Eppure la vera svolta in campo cosmetico è avvenuta negli anni ‘80 in Cile! La famiglia Bascunan, allevatori di lumache della specie Helix Aspersa Muller per destinarla al mercato gastronomico francese, si rese conto che le persone che lavoravano maneggiando questi animali avevano la pelle soffice, rigenerata e compatta nonostante il lavoro manuale. Questa rivelazione incuriosì diversi studiosi che analizzati gli effetti della secrezione scoprirono un mix di elementi benefici che la rendono un trattamento multi azione inimitabile!

QUALI SONO LE PROPRIETÀ?

- Idro-restitutiva, grazie ai mucopolisaccaridi che trattengono l’acqua sulla cute a lungo e assicurano un effetto idratante di lunga durata;

- Cicatrizzante, utile nel trattamento delle irritazioni della rasatura – grazie all’effetto combinato di allantoina, collagene, vitamine;

- Lenitiva, utile per gli arrossamenti dovuti al sole o al freddo eccessivo – grazie all’allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine;

- Nutritiva e Rigenerante – grazie a proteine e vitamine;

- Antirughe grazie alla stimolazione della sintesi del collagene nativo – dovuta all’acido glicolico combinato con collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi;

- Anti-smagliature – grazie all’azione esfoliante dell’acido glicolico e a quella rigenerante di proteine e vitamine

- Efficacia sui segni dell’acne, macchie e cicatrici – grazie al potere esfoliante, levigante, purificante e anti-untuosità dell’acido glicolico, mediato dall’effetto lenitivo degli altri componenti.

100% BAVA DI LUMACA - STANDARD CERTIFICATI – PRODUZIONE ITALIANA

La linea di prodotti Helidermina®utilizza esclusivamente la bava di lumaca (Helix Aspersa Müller) proveniente da allevamenti italiani all’aperto a ciclo biologico completo che ne garantiscono la purezza e l’affidabilità. Ogni lotto di produzione è attentamente monitorato rispetto agli altissimi standard di sicurezza e sono tutti rigorosamente certificati BIO e NichelTested

SANREMOBIO OFFRE LA LINEA COMPLETA:

creme per il viso, per il contorno occhi e labbra, siero antirughe, crema attiva rigenerante e idratante, crema anti age, maschera viso, crema corpo, latte detergente, shampoo, doccia schiuma e sapone

CONSIGLI UTILI

Spalmare una crema sul viso non è un gesto banale, in quanto una volta scelti i prodotti specifici, occorrerà un metodo esatto di stesura per potenziarne i benefici.

Il primo step è dedicato alla detersione e mai va dimenticato: la mattina per preparare la pelle agli agenti esterni inquinanti e alla sera per toglierne gli effetti nocivi. Una volta detersa con un buon latte detergente ed un tonico che andrà a chiudere i pori, ecco che la pelle sarà pronta a ricevere la crema viso che più le si addice. Ma come si stende? Un anatomista austriaco del secolo passato individuò sul volto delle linee lungo le quali la nostra pelle resta maggiormente tesa e resiste meglio alla trazione: le LINEE di LANGER, seguendo le quali preveniamo la comparsa delle rughe.

Queste linee vanno tutte dal centro alla periferia, quindi con il dito anulare (quello considerato più delicato) stendi la crema dal centro del mento verso i lobi, dagli angoli esterni della bocca verso le orecchie, dal centro del naso verso le tempie, dalla fronte fino all’attaccatura dei capelli.

Un discorso a parte per il contorno occhi dove ci si deve attenere al solo limite perioculare ed iniziare picchiettando per attivare il microcircolo e continuare con movimenti delicati senza spostare la pelle sulla palpebra superiore dell’angolo interno dell’occhio verso l’esterno e viceversa nella parte sottostante, completando l’operazione massaggiando la parte esterna verso le tempie.