Solidarietà del coordinatore FdI Massimiliano Iacobucci al Consigliere comunale di Genova Campanella

Piena solidarietà è stata espressa dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Iacobucci, al capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova Alberto Campanella:

“Per l’infame aggressione ricevuta durante il consiglio nell’esercizio delle sue funzioni democratiche di rappresentante dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle attraverso il gesto violento del proprio rappresentante a palazzo Tursi ha dimostrato non soltanto di non conoscere l’esercizio della democrazia ma anche di assimilarsi, come noi da sempre sosteniamo, al comportamento vigliacco antidemocratico e violento della peggiore sinistra italiana. Il capogruppo Alberto Campanella è persona perbene e dai modi gentili non meritava né personalmente né politicamente un gesto assurdo come quello al quale abbiamo dovuto assistere, a lui personalmente e al gruppo di fratelli d’Italia la nostra solidarietà ed anche la mia personale. Aspettiamo che le istituzioni comunali e giudiziarie intraprendano Iniziative per punire questo atteggiamento illegittimo e deprecabile”.