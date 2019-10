E’ stato convocato per giovedì 24 ottobre, alle 17.30, il Consiglio comunale di Sanremo. La convocazione verrà ufficializzata domani ma, intanto, è trapelato l’ordine del giorno.

Dopo una variazione del regolamento interno si parlerà di un debito fuori bilancio per una causa di alcuni condomini di corso Matuzia. Quindi una ratifica per una variazione di bilancio per i lavori al mercato dei fiori e l’approvazione della convenzione tra Sanremo e Perinaldo per le opere forestali.