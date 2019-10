Imperia: sabato prossimo la seconda 'adunanza scientifica' dell'anno con la Prof. Silvana Mazzoni Boriani

La sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la seconda adunanza scientifica dell’anno 2019 con l’intervento della professoressa Silvana Mazzoni Boriani, già docente di Lingua Tedesca presso gli Istituti Al-berghieri di Alassio e di Arma di Taggia e presso il Liceo Linguistico di Imperia, la quale presenterà un video-album dal titolo ‘Taggia a ritroso nel tempo’.

L’appuntamento è fissato alla sede della Sezione di Palazzo Guarnieri, in piazza Pagliari 4, nel centro storico del Parasio di Imperia, sabato alle 16.30. L’adunanza è aperta al pubblico. Seguirà, per i soci della sezione, l’assemblea generale per approvare l’attività e il bilancio preventivi per l’anno 2020.