Ventimiglia: domani pomeriggio la retrospettiva fotografica sulla linea ferroviaria 'Ventimiglia-Cuneo'

Il caratteristico atrio dell'antico nobile Palazzo ‘Biancheri-Galleani’, nel centro storico di Ventimiglia in via Garibaldi, ospiterà da domani al 26 ottobre la retrospettiva fotografica della ‘Ventimiglia-Cuneo’, organizzata dalla AGB (Associazione Giuseppe Biancheri) in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Associazione Culturale di Ricerca Locale e la Fondazione Giuseppe Biancheri.

L'evento ricade nel calendario delle iniziative per il 40°esimo anniversario del ripristino della linea ferroviaria di Val Roya e aprirà i battenti domani, con orario di apertura dalle 15 alle 18, fino al 26 ottobre. La mostra documenterà le varie fasi storiche, a partire dal 1856 dove furono gettate le prime basi per effettuare i primi studi di progettazione. I lavori proseguirono, per moltissimi anni con varie vicissitudini, sino al ottobre del 1928 dove venne inaugurata.

Sul finire della seconda guerra mondiale le truppe tedesche in ritirata, distrussero tutti i suoi impianti minando ponti e gallerie. Solo nel 1976 iniziò il concreto riarmo della linea, dopo un ulteriore accordo internazionale e si concluse nel 1979, con l’inaugurazione ufficiale del 6 ottobre.