Venerdì e sabato prossimi al Salvini di Pieve di Teco andrà in scena 'Stand Up & Songs'

Venerdì e sabato prossimi al Teatro Salvini di Pieve di Teco (ore 21) andrà in scena 'Stand Up & Songs', di e con Ruggero De I Timidi, per la rassegna "Ridere al Salvini", sotto la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte.

Ridere al Salvini 2019 è un evento reso possibile dall’interessamento della Provincia di Imperia, che patrocina l'evento. Si svolge con il patrocinio del Comune di Pieve di Teco, ed è organizzato dall’associazione culturale Proxima No Profit. Sir Service di Marco Pastorino è il main sponsor della rassegna. “Ormeasco a Teatro”, ovvero le cantine Cascina Nirasca, Colle Sereno, Deperi Paolo, Eredi Guglierame, Fontana Cota e Lupi, offriranno durante ogni serata una degustazione dei loro vini compresa nel prezzo del biglietto.

Per gli spettacoli di venerdì e sabato ci saranno Lupi e Fontana Cota a offrire le degustazioni.