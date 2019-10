Sanremo: la settimana del 43° Tenco si apre con l'inaugurazione della mostra firmata Larry Camarda, dove cantautori e fumetti si incontrano (Foto e Video)

Si è aperta ufficialmente questa sera la settimana del 43° Premio Tenco. La lunga serie di eventi collaterali alla rassegna ha avuto inizio con l'inaugurazione della mostra di Larry Camarda, illustratore sanremese che ha creato una serie di tavole nelle quali i grandi cantautori italiani incontrano il mondo del fumetto.

Le opere di Larry Camarda sono esposte nella sede del Club Tenco, sul lungomare Italo Calvino, e lo saranno fino a sabato sera, proprio in concomitanza con la chiusura della 43ª rassegna della canzone d'autore.

L'evento è stato organizzato dal direttivo del Club Tenco in collaborazione la Little Nemo Art Gallery di Torino, sono esposte in totale 21 tavole oltre a un catalogo in edizione limitata.