Pieve di Teco: venerdì e sabato al Savini arriva Ruggero De I Timidi con "Stand Up & Songs"

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre al Teatro Salvini di Pieve di Teco alle ore 21 andrà in scena "Stand Up & Songs", di e con Ruggero De I Timidi, per la rassegna "Ridere al Salvini", sotto la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte.



"Ridere al Salvini 2019 è un evento reso possibile dall’interessamento della Provincia di Imperia, che patrocina l'evento. - ricordano gli organizzatori - Si svolge con il patrocinio del Comune di Pieve di Teco, ed è organizzato dall’associazione culturale Proxima No Profit. Sir Service di Marco Pastorino è il main sponsor della rassegna. “Ormeasco a Teatro”, ovvero le cantine Cascina Nirasca, Colle Sereno, Deperi Paolo, Eredi Guglierame, Fontana Cota e Lupi, offriranno durante ogni serata una degustazione dei loro vini compresa nel prezzo del biglietto".



"Ruggero è pronto per due fantastiche Notti Timide al Teatro Salvini di Pieve di Teco, in via Umberto I. Il teatro più piccolo del mondo ospiterà in maniera inversamente proporzionale le emozioni più grandi dell’universo... Il fenomeno del web, Ruggero De I Timidi, torna al Teatro Salvini con “Stand up & Songs”, un nuovo spettacolo, non solo musicale, intessuto di divertenti monologhi Stand Up. Per gli spettacoli di venerdì 18 e sabato 19 ci saranno Lupi e Fontana Cota a offrire le degustazioni. I biglietti di tutti gli spettacoli sono in vendita a 10 € dietro prenotazione ai numeri 328-3043741 e 339-5753743".



"Alcune date hanno già registrato il tutto esaurito in fase di prenotazione. Per le date di Ruggero de I Timidi di venerdì 18 ottobre e sabato 19 ottobre sono disponibili ancora pochi posti. Per la data di Barbascura X, impegnato nello spettacolo "Un tifone sull'Olimpo", il 16 novembre alle 21, i posti sono esauriti. Una replica dello spettacolo è stata aggiunta alla programmazione, lo stesso giorno alle ore 18. I biglietti stanno velocemente esaurendosi anche per la seconda replica" - concludono dall'organizzazione.