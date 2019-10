Domenica prossima una escursione al Bric Mindino per vivere l'autunno su una delle cime più conosciute del Monregalese

Escursione all’anello del Bric Mindino (Colla di Casotto), domenica prossima con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone di Ponentexperience, su una delle cime più conosciute e frequentate del Monregalese.

Un percorso impreziosito dalle calde tinte autunnali che sorprenderà per il caleidoscopio di paesaggi che si apriranno di volta in volta con ampie vedute sulla pianura cuneese e sui profili montuosi dell’Alta val Tanaro. Per prenotazioni: 3911042608 o antonellapicconetrek@gmail.com.