'Domenica di Carta': ottima iniziativa organizzata domenica scorsa dall'Archivio di Stato di Imperia

Nuovo importante traguardo, in termini di pubblico, per l’ultimo evento organizzato dall’Archivio di Stato di Imperia, in occasione dell’iniziativa culturale “Domenica di carta” che, come ogni anno, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo organizza la seconda domenica di ottobre.

La conferenza “Caponi, moschatelo, canditi e sucari e spetiaria… una spesa per la taula. Fonti d’archivio per la storia dell’alimentazione in età moderna” tenuta dal Prof. Alessandro Carassale del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova ha riscosso un buon successo.

L’argomento, un excursus, attraverso i documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Imperia e le Sezioni di Sanremo e Ventimiglia, sui prodotti alimentari del ponente ligure, era sicuramente di notevole interesse ma un merito particolare va al relatore che, con grande competenza e entusiasmo, ha saputo tenere desta l’attenzione degli astanti per tutta la durata della presentazione. Lo stesso pubblico è poi intervenuto, con ampia partecipazione, al termine della conferenza, con numerose domande, testimonianza questa che il nostro passato, soprattutto quello basato su antiche tradizioni, è ancora vivo in tutti noi.

Le storie raccontate, con risvolti anche del tutto inaspettati e curiosi, i cui protagonisti sono la pasta, l’olio, il vino, gli agrumi… ma anche e soprattutto le persone che ogni giorno vendevano, compravano e consumavano quegli alimenti offrono, inoltre, uno spunto di riflessione sull’importanza di un’alimentazione “consapevole” che, coincidenza, sarà anche il tema principale della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che verrà celebrata il prossimo 16 ottobre.