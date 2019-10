Diano Marina: sabato prossimo, 1a edizione dell'evento benefico denominato 'Sfilabau'

Sabato 19 ottobre 2019 la Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Imperia, in collaborazione con le attività di Viale Kennedy ed il patrocinio del Comune di Diano Marina, organizza la 1a edizione dell'evento benefico denominato “Sfilabau”, con ospiti i cani del Canile di Imperia in cerca di nuova famiglia.

Il programma dell’iniziativa prevede alle ore 9.30 le iscrizioni davanti al Bar Chocolat in Viale Kennedy 71 mentre alle ore 10.30 avrà inizio la sfilata presentata da Gianni Rossi. Una apposita giuria premierà il cane vincitore nelle seguenti categorie: “Il pestifero”, “Tale cane tale padrone” e “Il simpaticane”.

Il ricavato delle iscrizioni (offerta libera) sarà interamente devoluto alla Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Imperia.



(in basso l'intera locandina della manifestazione)