Camporosso: riprende venerdì prossimo l’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’associazione ‘Noi4you’

Riprende venerdì prossimo l’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’associazione ‘Noi4you’, in collaborazione con il Comune di Camporosso sul tema ‘Quanto siamo buoni genitori?’

‘Impariamo come essere autorevoli’: molti insegnanti si stupiscono quando quello che funziona così bene in una classe non funziona in un'altra. La verità è che ognuno di noi è diverso e crea dinamiche diverse. Ecco cosa fa l'insegnante, trova una strategia per ogni ragazzo ed ogni volta si crea una nuova armonia che darà luogo ad una sinfonia sempre diversa. Di questo e di come possiamo comprendere se siamo dei buoni genitori parleremo in questo incontro. Faremo un viaggio intorno ai genitori affinché ognuno di noi porti a casa alcune riflessioni in base a ciò che riusciamo a trasmettere ai nostri figli ed ai nostri alunni.

L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 20,30 presso il Palabigauda di Camporosso, con i bimbi in ludoteca.