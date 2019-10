Maltempo sulla Liguria: terminata l'allerta sull'imperiese, picco delle piogge a Montegrosso con 92 millimetri

E’ terminato lo stato di ‘allerta’ giallo che, per la nostra provincia finiva alle 15. La perturbazione è transitata, dopo un ritardo rispetto alle previsioni di ieri, tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio lasciando spazio alle prime schiarite.

Fortunatamente, ad eccezione di alcune piccole situazioni già rientrate, non si registrano particolari danni nella nostra provincia, anche perché la quantità di pioggia caduta non creato problemi. In alcune zone si è temuto il peggio ma, fortunatamente, gli acquazzoni sono stati limitati nel tempo.

Il picco di precipitazioni si è registrato a Montegrosso Pian Latte con 92 millimetri da questa mattina, seguita da Triora con 77, Verdeggia con 69. Quindi: Col di Nava 55, Montalto 48, Pieve di Teco 44, Ceriana 38, Bajardo 35, Airole 30, Pigna 29, Apricale 27, Borgomaro 25, Castelvittorio 23, Sanremo 21, Rocchetta Nervina 19, Dolcedo 17, Seborga 15, Pontedassio 13, Dolceacqua 12, Ventimiglia 9, Imperia 7.

Esaurita la perturbazione annunciata rimangono le polemiche, soprattutto a Genova, per i problemi legati ai treni. Una situazione che si è ripercossa anche sul ponente della nostra regione, ovviamente a caduta. Questioni che sono figlie di una struttura ormai obsoleta, alla quale basta un niente per andare in tilt.

Tornando alla situazione meteo, con le prime schiarite sul ponente la situazione tenderà alla normalità. Domani e giovedì sono previste giornate soleggiate e, inizialmente anche venerdì. Quindi è probabile (la conferma arriverà nelle prossime ore) che nel weekend si ritorni al maltempo con le piogge che dovrebbero farla da padrone.