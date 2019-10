Maltempo sul ponente: forte acquazzone su Sanremo, 13 millimetri di pioggia in pochi minuti e qualche allagamento (Foto e Video)

La pioggia forte è arrivata anche nella nostra provincia, in perfetto orario secondo le previsioni, dopo il ‘ritardo’ della perturbazione annunciato questa mattina.

Ad essere maggiormente colpita la città di Sanremo dove, in pochi minuti sono scesi circa 13 millimetri di pioggia. Al momento non si segnalano danni ma qualche disagio ovviamente a chi si deve spostare sulle strade.

Un allagamento è stato segnalato in corso Garibaldi, vicino al ‘Rondò’ (nel video sotto) mentre in via Della Repubblica qualche momento di paura per la rottura dell’asfalto a ridosso del benzinaio (nella foto).